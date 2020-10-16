Армения пошла на экономические меры против Турции

Армения решила запретить ввоз товаров из Турции по причине поддержки Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. Такое решение приняло министерство экономики Армении и опубликовало его в Facebook 16 октября.
Запрет на импорт турецких товаров армянское ведомство вводит из-за того, что Турция "прямо поддерживает войну Азербайджана".
"Турецкие власти поставляют оружие армии Азербайджана, угрожая стабильности региона и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также усилиям сопредседателей минской группы ОБСЕ", – заявили в министерстве.
В минэкономики Армении указали на добровольный отказ местного населения от покупок турецких товаров.
По статистике министерства, в 2019 году объем импорта из Турции составил $268.1 млн. Основные импортируемые товары из Турции – цитрусовые ($10.3 млн), автомобили, оборудование и механизмы ($35.3 млн), нефть и нефтепродукты ($24.3 млн), а также продукты химической промышленности ($23.6 млн).
Решение вступает в силу 31 декабря 2020 года.
Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в этом году начались с 27 сентября и ведутся до сих пор. Минобороны Азербайджана обвиняло Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.
Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.
Турция открыто поддерживает в этом конфликте Азербайджан. Россия заняла на время роль миротворца, призвав Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.
Армения выдвинула тезис о том, что безопасность в районе Нагорного Карабаха обеспечит его независимость. Азербайджан в ответ пригрозил разрывом связей странам, которые признают независимость Нагорного Карабаха.
Нагорный Карабах уже объявлял в 1991 году при поддержке Армении о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.