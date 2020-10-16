Армения пошла на экономические меры против Турции

Министерство экономики Армении запретило импорт турецких товаров из-за "прямой поддержки Турцией военных Азербайджана".

Армения решила запретить ввоз товаров из Турции по причине поддержки Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. Такое решение приняло министерство экономики Армении и опубликовало его в Facebook 16 октября.

Запрет на импорт турецких товаров армянское ведомство вводит из-за того, что Турция "прямо поддерживает войну Азербайджана".

"Турецкие власти поставляют оружие армии Азербайджана, угрожая стабильности региона и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также усилиям сопредседателей минской группы ОБСЕ", – заявили в министерстве.

В минэкономики Армении указали на добровольный отказ местного населения от покупок турецких товаров.

По статистике министерства, в 2019 году объем импорта из Турции составил $268.1 млн. Основные импортируемые товары из Турции – цитрусовые ($10.3 млн), автомобили, оборудование и механизмы ($35.3 млн), нефть и нефтепродукты ($24.3 млн), а также продукты химической промышленности ($23.6 млн).

Решение вступает в силу 31 декабря 2020 года.