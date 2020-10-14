Азербайджан пригрозил разрывом связей странам, которые признают независимость Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что территориальную целостность Азербайджана признал весь мир, в том числе страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Евросоюз.

Азербайджан прервет дипломатические отношения и все связи с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haberturk, опубликованное 14 октября.

Ни одна страна мира не признала независимость Нагорного Карабаха. В то же время территориальная целостность Азербайджана признана всем миром, в том числе странами – сопредседателями Минской группы ОБСЕ и Евросоюзом, заявил Алиев.

Усилия Армении по достижению независимости Нагорного Карабаха направлены только на внутреннюю общественность, полагает он.

Даже после достижения мира между воюющими сторонами точка зрения Азербайджана по поводу независимости региона не изменится, резюмировал азербайджанский лидер.

Позиция Армении в нагорнокарабахском конфликте, по мнению Алиева, заключается в изгнании азербайджанцев, проведении этнической чистки и разрушении исторических памятников Азербайджана.

Тезис о признании независимости Нагорно-Карабахской республики высказывал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. По его словам, это обеспечит безопасность в районе Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах уже объявлял в 1991 году при поддержке Армении о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.



Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.



27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Минобороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.