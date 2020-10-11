Азербайджан уничтожил предоставленную Россией Армении военную технику "на миллиарды долларов" – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Армении нет возможности покупать военную технику "на миллиарды долларов", поэтому ее бесплатно поставляет Россия.

За последние две недели Азербайджан уничтожил в Нагорном Карабахе военную технику Армении "на миллиарды долларов". Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил российскому телеканалу РБК в интервью, стенограмму которого сайт президента разместил 10 октября.

"Не секрет, что сегодня Армения зависит от России на 100 процентов. Безопасность обеспечивается Россией, бесплатное вооружение обеспечивается Россией. Мы уничтожили армянскую технику, наверное, на миллиарды долларов. Вот сейчас, за две недели. Откуда у них эти деньги? У них их нет. Это все бесплатные поставки из России", – сказал Алиев.

По его словам, даже границу Армении с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники.

"Если бы не это, она была бы пустая. У какой еще страны есть столько рычагов повлиять на Армению? Ни у какой. И может быть, в мире нет двух других стран, одна из которых была бы вот в такой полной зависимости", – объяснил президент Азербайджана.

Он считает, что Москва должна повлиять на Ереван в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.