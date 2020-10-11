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ПОЛИТИКА

Конфликт в Нагорном Карабахе. Пионтковский считает, что Кремль хочет наказать Армению

В РФ не скрывают недовольства сменой власти в Армении в результате народного возмущения, отметил российский политолог Андрей Пионтковский. Он считает, что это влияет на уровень поддержки Москвой Еревана в его конфликте с Баку.

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Пионтковский (на фото) назвал действия Алиева "очень тонкими"
Пионтковский (на фото) назвал действия Алиева "очень тонкими"
Фото: wikipedia.org

В противостоянии вокруг Нагорного Карабаха власть президента РФ Владимира Путина пытается "наказать" Армению, где к власти пришел премьер-министр Никол Пашинян. Такое мнение в эфире "Радио Свобода" выразил 9 октября живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

"Конфликт был неизбежен, а что касается времени, мне кажется, [президент Азербайджана Ильхам] Алиев выбрал момент очень точно. Во-первых, на пике неоимперских амбиций [президента Турции Реджепа] Эрдогана и на дне российско-армянских отношений. Россия, путинская власть, не скрывает своего крайнего недовольства Пашиняном и вообще фактом прихода к власти человека в результате народного возмущения", – сказал он.

Политолог считает, что "это прецедент, который для Путина лично совершенно неприемлем".

Пионтковский обратил внимание, что 27 сентября в обращении к народу Азербайджана Алиев, "кроме повторения всех вещей территориальных ценностей, защиты территории, повторил один стандартный абзац кремлевских пропагандонов о соровском перевороте, государственном перевороте в Армении и о соросенке Пашиняне".

"Сделал он это не потому, что по указке Кремля повторяет какие-то прописи, а это был очень тонкий ход. Он давил на болезненные эрогенные зоны лично Путина, апеллировал к тому, что армянская власть – это порождение Сороса, американцев. И он знал, что Москва была бы довольна определенным унижением Пашиняна, которое могло бы привести к его свержению и к возвращению прежнего клана, находящегося в очень тесных отношениях с самим Путиным. Вот такая комбинация внешних факторов, российского и турецкого, заставила азербайджанские власти выбрать момент этого контрнаступления", – объяснил российский политолог.

По его словам, в Кремле "пытаются разыграть небольшую двухходовочку".

"Они предвидели резкую и активную реакцию Турции. Поэтому сейчас два мотива – наказать человека, свергнувшего близкий, дружественный Путину по духу режим, и укрепить свои геополитические позиции на Кавказе, которым ясно теперь угрожает Турция. Вот эти два мотива борются в сознании самого первого лица и в борьбе кланов вокруг трона. Мне кажется, в Кремле сейчас такое видение ситуации: сначала нужно довести до разрешения тактическую задачу", – сказал Пионтковский.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города ГянджаМингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Теги: Россия, Владимир Путин, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Андрей Пионтковский, конфликт, Никол Пашинян, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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