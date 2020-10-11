Евросовет призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно возобновить переговоры

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что важным шагом на пути к деэскалации в Нагорном Карабахе должно стать прекращение огня между Арменией и Азербайджаном.

Президент Европейского совета Шарль Мишель 11 октября в Twitter призвал Азербайджан и Армению к деэскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

"Гуманитарное прекращение огня между Арменией и Азербайджаном – важный шаг на пути к деэскалации. Я призываю стороны соблюдать режим прекращения огня и избегать дальнейшего насилия и создания опасности для мирных жителей. Переговоры без предусловий должны немедленно возобновиться", – написал он.

The humanitarian ceasefire between Armenia and Azerbaijan is an essential step towards deescalation



I call on parties to observe ceasefire and to avoid further violence and putting civilians at risk



Negotiations without preconditions must resume without delay #NagornoKarabakh — Charles Michel (@eucopresident) October 11, 2020

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.