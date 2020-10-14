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В МИД Армении заявили, что для обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе следует признать его независимость

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что представители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики должны участвовать в переговорах о ситуации в регионе. Дипломат отметил, что Ереван не может давать команд Нагорному Карабаху.

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Мнацаканян: Ереван рассчитывает на поддержку и активное участие международного сообщества
Мнацаканян: Ереван рассчитывает на поддержку и активное участие международного сообщества
Фото: ЕРА

Чтобы обеспечить безопасность в районе Нагорного Карабаха, следует признать независимость непризнанной Нагорнокарабахской республики. Об этом министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил РБК в интервью, выдержки из которого были опубликованы 14 октября.

"Признание независимости Нагорного Карабаха со стороны международного сообщества является важным шагом, важным инструментом, мерой обеспечения безопасности", – сказал он.

Армянский дипломат считает, что вопрос Нагорного Карабаха связан в первую очередь с обеспечением "экзистенциальной физической безопасности" находящихся там армян.

"В этом вопросе Ереван рассчитывает на поддержку и активное участие международного сообщества. Сегодня мы имеем очень тяжелую ситуацию, когда фактически Азербайджан идет по пути разрешения военным путем, когда они фактически применили не только угрозу силы, но и непосредственно силу и нанесли большой удар по процессу мирного урегулирования", – заявил Мнацаканян.

По его словам, представители непризнанной республики должны участвовать в переговорном процессе о ситуации в регионе.

"То, что Карабах не сидит за столом, не означает, что мы, со своей стороны, не работаем с его представителями. Но если кто-то предполагает, что мы звоним в Карабах и даем команды налево и направо, то он абсолютно не представляет реалий Армении, Нагорного Карабаха, нашей жизни и наших взаимоотношений. Мы не можем давать команды Нагорному Карабаху, но мы можем с ним работать", – объяснил глава МИД Армении.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Минобороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Теги: МИД, Армения, Нагорный Карабах, переговоры, независимость, Зограб Мнацаканян, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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