Турция всюду создает очаги нестабильности – президент Армении

Вмешательство Турции в конфликт вокруг Нагорного Карабаха скажется на энергетической безопасности Европы, считает президент Армении Армен Саркисян.

Турция создает очаги нестабильности, одним из которых является обострение в Нагорном Карабахе. Об этом президент Армении Армен Саркисян заявил российскому изданию "Коммерсант" в интервью, которое было опубликовано 18 октября.

"Посмотрите на Турцию. Если отставить в сторону, что они говорят об "этнических братьях"… Они же сейчас повсюду разрушают статус-кво и создают очаги нестабильности. Они были вовлечены в конфликт в Египте, с "братьями-мусульманами". Сейчас они в Ливии. Где Турция и где Ливия, там их "этнические братья"? Турки там, потому что снова есть как минимум два момента – контроль над богатыми энергетическими ресурсами и контроль над воротами миграции из Африки в Европу", – сказал он.

По словам президента Армении, "Турция держит Европу под экономическим и гуманитарным прицелом".

"Там сейчас живет большое число мигрантов, и это такой сигнал: вот, товарищи в Европе, вы говорите о гуманитарных ценностях, а мы отправим в вашу сторону несколько миллионов мигрантов. Турки хотят также контролировать энергетические потоки с Каспия и из Северной Африки. То есть это большая игра", – считает Саркисян.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, армяне никогда не жили в Нагорном Карабахе.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт, стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.