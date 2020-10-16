Алиев: Нагорный Карабах – это территории, где армянское население никогда не жило

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что присутствие армянских военных в принадлежащем Азербайджану Нагорном Карабахе нельзя оправдать ни международным правом, ни человеческой моралью.

Война в Нагорном Карабахе для Азербайджана – освободительная. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил "РИА Новости" в интервью, стенограмму которого пресс-служба главы государства опубликовала 15 октября.

"Для азербайджанского народа – это война освободительная, а для Армении – это война захватническая. Ни для кого не секрет, и это факт, который уже знают и международные посредники, что так называемой "армии Нагорного Карабаха" не существует. Сегодня в том объединении, которое армянская сторона так называет, 90 процентов военнослужащих – граждане Армении. Они призываются на военную службу армянскими военкоматами и отправляются на оккупированные территории Азербайджана: в Агдам, Физули, Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин, Зангилан. Вопрос: а что они там делают? На международно признанных территориях Азербайджана сегодня находятся армянские оккупационные силы", – сказал Алиев.

По его словам, это нельзя оправдать ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения человеческой морали.

"Невозможно на протяжении 30 лет вести политику по недопущению азербайджанцев на их исконные земли. Это же территории, где армянское население никогда не жило. Другой вопрос, что там все разрушено, и чтобы туда вернуться надо потратить огромные силы и время. Но такую позицию никак оправдать нельзя. Поэтому мы и наши военнослужащие бьются и погибают на азербайджанской земле. А армянские военнослужащие, они погибают на земле, которую их правительство хочет держать под оккупацией", – объяснил президент Азербайджана.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в этом году начались с 27 сентября и ведутся до сих пор. Минобороны Азербайджана обвиняло Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.