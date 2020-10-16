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Алиев: Нагорный Карабах – это территории, где армянское население никогда не жило

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что присутствие армянских военных в принадлежащем Азербайджану Нагорном Карабахе нельзя оправдать ни международным правом, ни человеческой моралью.

Алиев: Наши военнослужащие бьются и погибают на азербайджанской земле
Алиев: Наши военнослужащие бьются и погибают на азербайджанской земле
Фото: president.az

Война в Нагорном Карабахе для Азербайджана – освободительная. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил "РИА Новости" в интервью, стенограмму которого пресс-служба главы государства опубликовала 15 октября.

"Для азербайджанского народа – это война освободительная, а для Армении – это война захватническая. Ни для кого не секрет, и это факт, который уже знают и международные посредники, что так называемой "армии Нагорного Карабаха" не существует. Сегодня в том объединении, которое армянская сторона так называет, 90 процентов военнослужащих – граждане Армении. Они призываются на военную службу армянскими военкоматами и отправляются на оккупированные территории Азербайджана: в Агдам, Физули, Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин, Зангилан. Вопрос: а что они там делают? На международно признанных территориях Азербайджана сегодня находятся армянские оккупационные силы", – сказал Алиев.

По его словам, это нельзя оправдать ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения человеческой морали.

"Невозможно на протяжении 30 лет вести политику по недопущению азербайджанцев на их исконные земли. Это же территории, где армянское население никогда не жило. Другой вопрос, что там все разрушено, и чтобы туда вернуться надо потратить огромные силы и время. Но такую позицию никак оправдать нельзя. Поэтому мы и наши военнослужащие бьются и погибают на азербайджанской земле. А армянские военнослужащие, они погибают на земле, которую их правительство хочет держать под оккупацией", – объяснил президент Азербайджана.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в этом году начались с 27 сентября и ведутся до сих пор. Минобороны Азербайджана обвиняло Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Турция открыто поддерживает в этом конфликте Азербайджан. Россия заняла на время роль миротворца,  призвав Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Армения выдвинула тезис о том, что безопасность в районе Нагорного Карабаха обеспечит его независимость. Азербайджан в ответ пригрозил разрывом связей странам, которые признают независимость Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах объявлял в 1991 году при поддержке Армении о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Теги: военные, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, конфликт, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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