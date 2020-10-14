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В Азербайджане обвинили армянских военных в обстреле сельской школы

Генеральная прокуратура Азербайджана обвиняет армянскую сторону в совершении терактов в отношении гражданского населения. В ведомстве сообщили об обстреле сельской школы в Тертерском районе страны 14 октября.

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Новый виток конфликта в Нагорном Карабахе начался в конце сентября
Фото: ЕРА

В Генеральной прокуратуре Азербайджана сегодня сообщили, что армянские военные обстреляли школу в Тертерском районе страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

"С раннего утра 14 октября Тертерский район подвергся интенсивному ракетному и сильному артиллерийскому обстрелу с разных направлений. Около 10.00 снаряд упал во двор сельской средней школы", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что семь человек в результате обстрела получили ранения и были госпитализированы. Среди них представители власти и местные жители.

Сообщается также о госпитализации с ранениями сотрудника государственного телевидения Азербайджана, который находился в населенном пункте в командировке. В Генпрокуратуре уточнили, что под обстрел попал автомобиль съемочной группы.

"Вооруженные силы Армении, грубо нарушая требования гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года, включая нормы и принципы Женевских конвенций, продолжают террористические акты против нашего гражданского населения", – добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/prokurorluq/posts/3541910979203251

Нагорный Карабах уже объявлял в 1991 году при поддержке Армении о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Минобороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Азербайджан пригрозил разрывом связей странам, которые признают независимость Нагорного Карабаха.

14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль восьми сел в Нагорном Карабахе.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, раненые, обстрелы, школы, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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