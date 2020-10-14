Блицкриг Турции и Азербайджана в Нагорном Карабахе провалился – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан при поддержке Турции хочет "полностью оккупировать" Нагорный Карабах. В Баку считают регион своей территорией.

Азербайджан при поддержке Турции пытался быстро захватить Нагорный Карабах (Арцах), но у них это не получилось, заявил 14 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян. Текст его обращения к жителям Армении, Нагорного Карабаха и к армянской диаспоре опубликовал сайт правительства.

"Азербайджан продолжает придерживаться заявленной с самого начала политической линии и поставил перед собой задачу полной оккупации Нагорного Карабаха. На данный момент, однако, мы можем констатировать следующее: предварительный турецко-азербайджанский план вторжения в Нагорный Карабах и прилегающие территории в режиме блицкрига провалился", – говорится в заявлении Пашиняна.

Он признал, что армянская сторона "понесла много потерь".

Премьер-министр Армении считает, что представители Нагорного Карабаха "с первых секунд" конфликта ведут "героический бой".

"Альянс Турция – Азербайджан – террористы-наемники предпринял сильнейшее нападение на Арцах: танки, бронетехника, ракеты, артиллерия, военная авиация, вертолеты, БПЛА, огромное количество живой силы, в том числе несколько тысяч спецназовцев из Турции и, по некоторым данным, Пакистана, а также наемники и террористы из Сирии", – утверждает Пашинян.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.



Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.



27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Минобороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Турция поддерживает в конфликте Азербайджан.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.