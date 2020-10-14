Лавров считает, что в Нагорный Карабах следует направить "военных наблюдателей" из РФ

Для возможной отправки в Нагорный Карабах российских "военных наблюдателей" необходимо согласие сторон конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров считает, что в Нагорном Карабахе можно обойтись без миротворцев Фото: ЕРА

Для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха туда достаточно направить "военных наблюдателей" из России. Об этом 14 октября российским радиостанциям заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, интервью которого транслировал YouTube-канал "RT на русском".

"Сейчас даже не миротворцы, а наблюдатели, военные наблюдатели, – их было бы достаточно. Мы считаем, что это было бы совершенно правильно, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами", – сказал он.

Дипломат считает, что военного решения конфликта в Нагорном Карабахе нет.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.



Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.



27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Минобороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.