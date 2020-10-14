ГОРДОН
 
 
МИР

"Легитимная военная цель". Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении ракетного комплекса на территории Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении на территории Армении комплекса с баллистическими ракетами. В Ереване заявили, что теперь могут "брать под прицел любой" объект на территории Азербайджана.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В минобороны Азербайджана утверждают, что ракеты находились на стартовых позициях
В минобороны Азербайджана утверждают, что ракеты находились на стартовых позициях
Фото: mod.gov.az

На территории Армении уничтожен ракетный комплекс, которым собирались обстреливать города Азербайджана. Об этом 14 октября заявили в министерстве обороны Азербайджана.

"Около 8.36 было зафиксировано размещение армянскими вооруженными силами очередного оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении вблизи оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана... В целях обеспечения безопасности гражданского населения как легитимная военная цель ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом", – говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что "ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры".

По данным минобороны Азербайджана, несколькими часами ранее на том же направлении "точным ударом были уничтожены оперативно-тактические ракетные комплексы, выведенные на стартовые позиции".

"В пунктах, где ракеты были приведены в состояние готовности к нанесению огневых ударов, не было гражданской инфраструктуры или объектов", – подчеркнули в Баку.

Факт нанесения удара по объектам на территории Армении подтвердила в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. Жертв и раненых, по ее словам, нет.

"14 октября азербайджанские ВС взяли под прицел боевую технику, осуществляющую боевое дежурство в приграничной с Карвачаром зоне на территории Республики Армения всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана. Излишне отметить, что это утверждение министерства обороны Азербайджана не может иметь какого-либо обоснования. Фактически военно-политическое руководство этой страны позволяет себе всего лишь на основе предположений обстреливать боевую технику, находящуюся на территории Республики Армения и осуществляющую обычное боевое дежурство", – написала она.

Представитель минобороны Армении отметила, что "до сих пор с территории Республики Армения ни одна ракета, снаряд или пуля не были выпущены в направлении Азербайджана".

"Отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право по той же логике брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана", – заявила Степанян.

https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3329297003773103

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Минобороны, обстрелы, ракеты, ракетный комплекс, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Компания Disney объявила об реорганизации подразделений
Компания Disney объявила об реорганизации подразделений
"Неудачная ведьма", "Вся в мамочку", "Только метлу неправильно держишь". Фаны Орбакайте обсудили ее шуточное видео
"Неудачная ведьма", "Вся в мамочку", "Только метлу неправильно держишь". Фаны Орбакайте обсудили ее шуточное видео
Андре Тан: В бизнесе я очень жесткий. Иначе все к чертям развалится
Андре Тан: В бизнесе я очень жесткий. Иначе все к чертям развалится
"Начните неделю, целуя". Хайек станцевала с совой
"Начните неделю, целуя". Хайек станцевала с совой
В пародии на "Служебный роман" Галкин предстал с макияжем, маникюром и в парике
В пародии на "Служебный роман" Галкин предстал с макияжем, маникюром и в парике
Ризатдинова показала сыну свою звезду
Ризатдинова показала сыну свою звезду
"Выглядит отдохнувшей и заряженной". 52-летняя Дион показала лицо без макияжа
"Выглядит отдохнувшей и заряженной". 52-летняя Дион показала лицо без макияжа
"Идеально вставляет". Уизерспун показала, как готовит алкогольный коктейль
"Идеально вставляет". Уизерспун показала, как готовит алкогольный коктейль
Ани Лорак высказалась о пережитой измене и призналась, за что ей стыдно
Ани Лорак высказалась о пережитой измене и призналась, за что ей стыдно
Жена Комарова рассказала, как относится к 15-летней разнице в возрасте со своим супругом
Жена Комарова рассказала, как относится к 15-летней разнице в возрасте со своим супругом
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Астафьева оголилась полностью. Откровенные фото
Астафьева оголилась полностью. Откровенные фото
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Ноги несли сами". Яма похвастал забегом на длинную дистанцию в Турции
"Ноги несли сами". Яма похвастал забегом на длинную дистанцию в Турции
Остапчук объяснил, почему не пригласил своих детей к себе на свадьбу
Остапчук объяснил, почему не пригласил своих детей к себе на свадьбу
Кардашян перевела $1 млн на счета армянского благотворительного фонда
Кардашян перевела $1 млн на счета армянского благотворительного фонда
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS