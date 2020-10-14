"Легитимная военная цель". Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении ракетного комплекса на территории Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении на территории Армении комплекса с баллистическими ракетами. В Ереване заявили, что теперь могут "брать под прицел любой" объект на территории Азербайджана.

На территории Армении уничтожен ракетный комплекс, которым собирались обстреливать города Азербайджана. Об этом 14 октября заявили в министерстве обороны Азербайджана.

"Около 8.36 было зафиксировано размещение армянскими вооруженными силами очередного оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении вблизи оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана... В целях обеспечения безопасности гражданского населения как легитимная военная цель ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом", – говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что "ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры".

По данным минобороны Азербайджана, несколькими часами ранее на том же направлении "точным ударом были уничтожены оперативно-тактические ракетные комплексы, выведенные на стартовые позиции".

"В пунктах, где ракеты были приведены в состояние готовности к нанесению огневых ударов, не было гражданской инфраструктуры или объектов", – подчеркнули в Баку.

Факт нанесения удара по объектам на территории Армении подтвердила в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. Жертв и раненых, по ее словам, нет.

"14 октября азербайджанские ВС взяли под прицел боевую технику, осуществляющую боевое дежурство в приграничной с Карвачаром зоне на территории Республики Армения всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана. Излишне отметить, что это утверждение министерства обороны Азербайджана не может иметь какого-либо обоснования. Фактически военно-политическое руководство этой страны позволяет себе всего лишь на основе предположений обстреливать боевую технику, находящуюся на территории Республики Армения и осуществляющую обычное боевое дежурство", – написала она.

Представитель минобороны Армении отметила, что "до сих пор с территории Республики Армения ни одна ракета, снаряд или пуля не были выпущены в направлении Азербайджана".

"Отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право по той же логике брать под прицел любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана", – заявила Степанян.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.