Азербайджан заявил об ударе по кладбищу, где проходили похороны

Баку обвинил Ереван в обстреле из артиллерии кладбища. По информации министерстве обороны Азербайджана, в результате обстрела погибли три мирных жителя, пятеро тяжело ранены.

Азербайджан обвинил армянских военных в артиллерийских ударах по Агдамскому, Агджабединскому, Геранбойскому и Тертерскому районам. Под обстрел попало кладбище, на котором проходили похороны, сообщили в министерстве обороны страны 15 октября.

Кладбище находится в Тертерском районе. В результате обстрела погибли три мирных жителя, пятеро получили серьезные ранения, рассказали в ведомстве.

"Это еще один варварский акт и преступление против человечности со стороны Армении, целенаправленно нацеленный на мирных жителей Азербайджана и неизбирательно убивая мирное население", – заявили азербайджанские военные.

Баку призвал Ереван уважать нормы и принципы международного права.

"В очередной раз заявляя о своей приверженности прекращению огня в гуманитарных целях, Азербайджан оставляет за собой суверенное право защищать свое гражданское население", – сказано в заявлении.

Генеральная прокуратура Азербайджана обвинила вчера армянских военных в обстреле школы в Тертерском районе.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в этом году начались с 27 сентября и ведутся до сих пор. Минобороны Азербайджана обвиняло Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.