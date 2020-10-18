Азербайджан заявил об уничтожении армянского штурмовика Су-25. Армения это опровергла

Штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении пытался нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на джебраильском направлении, заявили в министерстве обороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана заявило 18 октября об уничтожении подразделениями противовоздушной обороны штурмовика Су-25 армянских вооруженных сил.

"18 октября в 12.30 [по местному времени] подразделениями ПВО Азербайджана сбит очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на джебраильском направлении", – говорится в сообщении ведомства.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в комментарии российскому агентству ТАСС сказала, что заявление азербайджанских военных о сбитом Су-25 армянской армии "является наглой ложью, а у Армении нет сбитого самолета".

Азербайджан и Армения сегодня снова обвинили друг друга в срыве перемирия, которое стороны заключили вечером 17 октября. Оно должно было начаться с 0.00 18 октября.