ГОРДОН
 
 
МИР

Если Азербайджан захватит территорию Нагорного Карабаха, война не закончится – президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян считает, что после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе продолжится "война умов".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саркисян считает, что альтернативы мирным переговорам нет
Саркисян считает, что альтернативы мирным переговорам нет
Фото: ЕРА

Захват Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не приведет к прекращению войны. Такое мнение президент Армении Армен Саркисян выразил российскому изданию "Коммерсант" в интервью, которое было опубликовано 18 октября.

"При поиске решения карабахской проблемы нет реальной альтернативы мирным переговорам. Если даже Азербайджану удастся, допустим, выиграть какую-то часть войны или захватить территории, все равно этим не закончится. Продолжится война умов, война историй, война человеческих эмоций. В Армении люди будут считать, что это еще один геноцид. Война не закончится. Так что есть только один путь, когда все стороны договариваются о том, как жить дальше", – сказал он.

По словам президента Армении, минская группа уже "сделала очень много" для урегулирования проблем в регионе.

Утром 18 октября министерство обороны Армении сообщало, что армия Азербайджана предприняла наступление на Худаферинское водохранилище, чтобы занять выгодные позиции.

Азербайджан и Армения сегодня обвинили друг друга в срыве перемирия, которое стороны заключили вечером 17 октября. Оно должно было начаться с 0.00 18 октября.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, армяне никогда не жили в Нагорном Карабахе.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт, стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Теги: война, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, геноцид, президент Армении Армен Саркисян, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Брежнева показала фото из примерочной в боди
Брежнева показала фото из примерочной в боди
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
  Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео
  Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео
"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму
"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
  "Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
  "Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
Frozen. Дочь Мадонны снялась в клипе на песню матери
Frozen. Дочь Мадонны снялась в клипе на песню матери
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
"В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
Гвоздева показала встречу дочери с новорожденным братом и назвала его имя
Гвоздева показала встречу дочери с новорожденным братом и назвала его имя
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
"Очень прикольненько получилось!". Комаровский с бокалом в руке показал "ключевой момент" празднования дня рождения в море
"Очень прикольненько получилось!". Комаровский с бокалом в руке показал "ключевой момент" празднования дня рождения в море
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS