Если Азербайджан захватит территорию Нагорного Карабаха, война не закончится – президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян считает, что после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе продолжится "война умов".

Захват Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не приведет к прекращению войны. Такое мнение президент Армении Армен Саркисян выразил российскому изданию "Коммерсант" в интервью, которое было опубликовано 18 октября.

"При поиске решения карабахской проблемы нет реальной альтернативы мирным переговорам. Если даже Азербайджану удастся, допустим, выиграть какую-то часть войны или захватить территории, все равно этим не закончится. Продолжится война умов, война историй, война человеческих эмоций. В Армении люди будут считать, что это еще один геноцид. Война не закончится. Так что есть только один путь, когда все стороны договариваются о том, как жить дальше", – сказал он.

По словам президента Армении, минская группа уже "сделала очень много" для урегулирования проблем в регионе.

Утром 18 октября министерство обороны Армении сообщало, что армия Азербайджана предприняла наступление на Худаферинское водохранилище, чтобы занять выгодные позиции.

Азербайджан и Армения сегодня обвинили друг друга в срыве перемирия, которое стороны заключили вечером 17 октября. Оно должно было начаться с 0.00 18 октября.