Украинские дипломаты отреагировали на обстрел Гянджи

В ночь на 17 октября центральная часть азербайджанского города Гянджа подверглась ракетному обстрелу, погибли 13 человек. Посольство Украины в Баку осудило случившееся.

Посольство Украины в Азербайджане осудило обстрел города Гянджа, который произошел в ночь на 17 октября и привел к жертвам среди мирных жителей. Об этом говорится на сайте дипмиссии.

"Любые атаки на гражданские объекты и мирное население не имеют оправдания и должны быть немедленно прекращены", – заявили украинские дипломаты.

В результате ракетного обстрела центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана, погибли 13 человек, 52 жителя получили ранения. Азербайджан обвинил в атаке вооруженные силы Армении.

4-го и 11 октября Гянджа уже подвергалась обстрелам.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт, стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.