В Азербайджане 12 человек погибли из-за ракетного обстрела одного из крупнейших городов

В результате обстрела 40 жителей азербайджанского города Гянджа получили ранения, сообщили в генпрокуратуре Азербайджана.

Армия Армении ночью 17 октября провела ракетный обстрел населенных пунктов в центральной части второго по величине азербайджанского города Гянджа. Об этом в Facebook сообщает генпрокуратура Азербайджана.

В результат обстрела 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения, был нанесен значительный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

В настоящее время находящимися на месте происшествия сотрудниками прокуратуры Азербайджана проводятся оперативно-следственные действия по уточнению списка потерпевших.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.