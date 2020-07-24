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Армения заявила о причастности властей Азербайджана к насилию в отношении находящихся за рубежом армян

В МИД Армении обратили внимание на "случаи и попытки насилия" в отношении своих граждан в разных странах. Ереван считает, что это происходит в том числе при участии азербайджанских официальных лиц.

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МИД Армении считает, что Азербайджан действует "безответственно"
МИД Армении считает, что Азербайджан действует "безответственно"
Фото: mfa.am

Азербайджан причастен к случаям насилия по отношению к находящимся за рубежом граждан Армении. Об этом заявили 24 июля в МИД Республики Армения (РА).

"В последнее время были зафиксированы случаи и попытки насилия в отношении граждан Армении и членов армянских общин в разных странах. Были случаи препятствования работам структур дипломатической службы РА и армянских общин за рубежом, преднамеренного уничтожения их личного и служебного имущества, что в отдельных случаях также ставило под угрозу безопасность дипломатического персонала. Предпринимаются расистские действия с целью подрыва торгово-экономических связей Армении с различными странами. Расширение географии и участие азербайджанских официальных лиц в действиях против дипломатических представительств Республики Армения демонстрируют, что вышеуказанные действия направляются государственными структурами Азербайджана", – говорится в сообщении.

Армянские дипломаты призвали соотечественников "быть бдительными, не поддаваться на какие-либо провокации, в подобных ситуациях незамедлительно обращаться в местные правоохранительные органы, структуры армянской общины и дипломатические представительства РА".

"Мы решительно осуждаем разжигание межнациональных столкновений в разных странах, что является очередным проявлением безответственности Баку и полностью вписывается в политику и риторику руководства Азербайджана по провоцированию вражды между двумя народами без географических ограничений", – заявили в МИД Армении.

Отношения между Баку и Ереваном обострились в связи с начавшимися 12 июля столкновениями на границе. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт. О погибших сообщали обе стороны конфликта.

23 июля в Москве произошла массовая драка с участием выходцев из Азербайджана и Армении. По данным ТАСС, задержаны более 10 человек, у одного из них – резаная рана плеча.

Теги: МИД, Армения, Азербайджан, дипломаты
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