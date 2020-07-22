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Азербайджанская диаспора Украины провела митинг перед представительством ООН

Азербайджанская диаспора передала в представительство Организации Объединенных Наций в Украине петицию и четыре футбольных мяча с номерами резолюций Совбеза ООН, которые игнорирует Армения. Об этом сообщили СМИ.

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В митинге приняло участие более 400 человек
В митинге приняло участие более 400 человек
Фото: vesti.az

21 июля в Киеве у представительства ООН в Украине состоялся митинг представителей азербайджанской диаспоры, в нем приняли участие более 400 человек, сообщили Vesti.az.

Участники митинга призвали ООН оказать давление на Армению, которая более 25 лет игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН, отметил сайт.

"Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту: №822 от 30 апреля 1993 года, №853 от 29 июля 1993 года, №874 от 14 октября 1993 года и №884 от 12 ноября 1993 года. В этих резолюциях в качестве обязательного к исполнению содержится призыв о незамедлительном выводе всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана", – пишет сайт.

Участники акции передали в представительство ООН в Украине петицию и четыре футбольных мяча, на них были написаны номера резолюций Совбеза ООН, которые игнорирует Армения.

Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.

В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

Теги: ООН, Армения, Азербайджан, митинг, конфликт
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