В Азербайджане 23,5 тыс. человек захотели служить в армии на фоне конфликта на границе с Арменией

Более 23,5 тыс. граждан, откликнулись на призыв президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и обратились в государственную службу мобилизации и призыва.

В Азербайджане более 23,5 тыс. граждан выразили желание служить в армии на фоне конфликта Армении с Азербайджаном. Об этом сообщили в государственной службе Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

"Более 23,5 тыс. граждан, откликнулись на призыв президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, выявили желание служить в армии и обратились в Государственную службу мобилизации и призыва в электронной форме, а также в местные ведомства и подразделения. Их зарегистрировали должным образом", – говорится в сообщении.,

В ведомстве добавили, что граждане могут регистрироваться добровольцами на сайте, не посещая офисов и отделов.

Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.

В Баку заявили об 11 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов.

Со стороны армянской армии погибших четверо, следовало из сообщения в Facebook премьер-министра страны Никола Пашиняна.