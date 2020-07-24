Азербайджанцы и армяне подрались в Москве, есть раненый

Полиция Москвы задержала 13 участников конфликта, возникшего у метро "Братиславская". Все они – выходцы из Армении и Азербайджана.

Очевидцы утверждают, что азербайджанцы нападали на машины с армянскими номерами Скриншот: 360tv.ru / Telegram

Вечером 23 июля на пересечении улиц Люблинская и Нижние Поля в Москве, у станции метро "Братиславская", произошла массовая драка с участием выходцев из Азербайджана и Армении.

Как пишет ТАСС, задержаны 13 участников конфликта. У одного из них – резаная рана плеча.

Информацию о ранении члена армянской общины подтвердил в Facebook член Объединения армян России Давид Тоноян.

Он также сообщил, что его земляки вышли патрулировать улицы Москвы.

Telegram-канал "360" со слов очевидцев отмечает, что в нескольких районах российской столицы группы азербайджанцев останавливали и били автомобили с армянскими номерами и людей, находившихся в них.

Telegram-канал Baza уточняет, что по горячим следам удалось задержать шестерых граждан Азербайджана и семерых граждан Армении. "Драка, кстати, далеко не первая за последнее время в Москве, по словам участников поединка, началась из-за главного вопроса современности: "Чей Карабах?" – сказано в сообщении Baza.

Инцидент произошел на фоне столкновений на армяно-азербайджанской границе, которые начались 12 июля. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт.

13 июля конфликт на границе продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны.

В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.