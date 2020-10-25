Франция отозвала посла из Турции после слов Эрдогана, что Макрону надо "проверить психику"

Президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону пройти психологические проверки после заявления об "исламском сепаратизме" во Франции. В администрации Макрона такое заявление осудили и отозвали в Париж посла Франции в Турции.

Макрон выступил 2 октября с обращением на тему борьбы с "исламским сепаратизмом" Фото: EPA

Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций. Это случилось после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону проверить психику, сообщает AFP.

После убийства французского учителя Макрон выступил 2 октября с обращением на тему борьбы с "исламским сепаратизмом" в стране, отмечает BFMTV. Он объяснил, что под "сепаратизмом" имеет в виду в первую очередь политический исламизм, которому нужно давать отпор в школах.

На эти слова Эрдоган отреагировал следующим образом: "Что мы можем сказать о главе государства, который ведет себя подобным образом по отношению к миллионам представителей другой веры в его стране? Прежде всего [Макрону нужны] психологические проверки".

В Елисейском дворе слова Эрдогана осудили и приняли решение отозвать в Париж французского посла в Турции.

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Пати убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории. После убийства профессора правительство Франции планирует выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.