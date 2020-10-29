ГОРДОН
 
 
МИР

В МИД Турции вызвали поверенного Франции из-за карикатуры на Эрдогана в журнале Charlie Hebdo – СМИ

Министерство иностранных дел Турции решительно осуждает публикацию карикатуры в журнале Charlie Hebdo. 28 октября в печать вышел выпуск журнала, на обложке которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сидит в нижнем белье, держит в одной руке напиток, а другой задирает платье женщины в хиджабе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На обложке журнала подпись: "Эрдоган. В частной жизни он очень игривый"
На обложке журнала подпись: "Эрдоган. В частной жизни он очень игривый"
Фото: EPA

В министерство иностранных дел Турции вызвали поверенного в делах Франции из-за опубликованной в сатирическом журнале Charlie Hebdo карикатуры на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 28 октября сообщает Anadolu.

"Временный поверенный в делах посольства Франции в Анкаре был вызван в министерство иностранных дел по поводу карикатуры в журнале Charlie Hebdo, которую министерство решительно осуждает", – говорится в сообщении.

По информации агенства, в МИД Турции ожидают, что французские власти будут принимать необходимые политические и юридические меры касательно карикатуры, которая "выходит за рамки свободы выражения мнения".

Карикатура на Эрдогана вышла на фоне конфликта, разгоревшегося после убийства французского учителя истории радикальным исламистом-чеченцем.

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самуюля Пати убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".

К убийству, по данным французского следствия, причастны исламисты. В обращении, посвященном теме борьбы с сепаратизмом, Макрон говорил об "исламском сепаратизме", заявляя, что политическому исламизму нужно давать отпор в школах.

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории. После убийства профессора правительство Франции планирует выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.

Заявления Макрона об исламе вызвали возмущение Эрдогана. Он отреагировал на них так: "Что мы можем сказать о главе государства, который ведет себя подобным образом по отношению к миллионам представителей другой веры в его стране? Прежде всего [Макрону нужны] психические проверки".

В Елисейском дворце слова Эрдогана осудили и приняли решение отозвать в Париж французского посла в Турции.

Эрдоган в ответ призвал население Турции не покупать французские товары. Также он  подал в прокуратуру Анкары уголовный иск против французского журнала Charlie Hebdo, на котором 27 октября появилось изображение, вышедшее в печать 28 октября. На карикатуре Эрдоган сидит в нижнем белье, держит в одной руке напиток, а другой задирает платье женщины в хиджабе. "Эрдоган. В частной жизни он очень игривый", – подписан рисунок.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его советник, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявили, что Макрон оскорбляет пророка Мухаммеда.

Теги: Турция, МИД, Франция, Charlie Hebdo, Анкара, МИД Турции, борьба, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Комочек обаяния". Шакира показала своего нового питомца – кролика
"Комочек обаяния". Шакира показала своего нового питомца – кролика
Каменских показала, что ест по утрам
Каменских показала, что ест по утрам
Питт расстался с замужней немецкой моделью – СМИ
Питт расстался с замужней немецкой моделью – СМИ
"Вам надо сделать аборт". Alyosha рассказала об ошибке врача из частной клиники
"Вам надо сделать аборт". Alyosha рассказала об ошибке врача из частной клиники
  "Я проснулась уже ее нет". Дочь знаменитого украинского актера рассказала о смерти матери
  "Я проснулась – уже ее нет". Дочь знаменитого украинского актера рассказала о смерти матери
Иван Марчук: Во время пандемии я открыл в себе еще одного Марчука
Иван Марчук: Во время пандемии я открыл в себе еще одного Марчука
Три ведра и корзина. Бабкин похвастал грибным уловом. Фото
Три ведра и корзина. Бабкин похвастал грибным уловом. Фото
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Каменских метнула нож Потапу в голову. Супруги записали видео в стиле Хэллоуин
Каменских метнула нож Потапу в голову. Супруги записали видео в стиле Хэллоуин
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
"Мечтал об этом девять месяцев". "Танцующий миллионер" Вакки обнародовал первое видео с новорожденной дочерью
"Мечтал об этом девять месяцев". "Танцующий миллионер" Вакки обнародовал первое видео с новорожденной дочерью
Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира
Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Длинноволосая брюнетка. Анита Луценко показала, как выглядела в 20 лет
Длинноволосая брюнетка. Анита Луценко показала, как выглядела в 20 лет
Бучинская поделилась снимками с отдыха на море
Бучинская поделилась снимками с отдыха на море
Подольская в пижаме показала фигуру после родов
Подольская в пижаме показала фигуру после родов
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS