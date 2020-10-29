В МИД Турции вызвали поверенного Франции из-за карикатуры на Эрдогана в журнале Charlie Hebdo – СМИ

Министерство иностранных дел Турции решительно осуждает публикацию карикатуры в журнале Charlie Hebdo. 28 октября в печать вышел выпуск журнала, на обложке которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сидит в нижнем белье, держит в одной руке напиток, а другой задирает платье женщины в хиджабе.

На обложке журнала подпись: "Эрдоган. В частной жизни он очень игривый" Фото: EPA

В министерство иностранных дел Турции вызвали поверенного в делах Франции из-за опубликованной в сатирическом журнале Charlie Hebdo карикатуры на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 28 октября сообщает Anadolu.

"Временный поверенный в делах посольства Франции в Анкаре был вызван в министерство иностранных дел по поводу карикатуры в журнале Charlie Hebdo, которую министерство решительно осуждает", – говорится в сообщении.

По информации агенства, в МИД Турции ожидают, что французские власти будут принимать необходимые политические и юридические меры касательно карикатуры, которая "выходит за рамки свободы выражения мнения".

Карикатура на Эрдогана вышла на фоне конфликта, разгоревшегося после убийства французского учителя истории радикальным исламистом-чеченцем.

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самуюля Пати убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".

К убийству, по данным французского следствия, причастны исламисты. В обращении, посвященном теме борьбы с сепаратизмом, Макрон говорил об "исламском сепаратизме", заявляя, что политическому исламизму нужно давать отпор в школах.

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории. После убийства профессора правительство Франции планирует выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.

Заявления Макрона об исламе вызвали возмущение Эрдогана. Он отреагировал на них так: "Что мы можем сказать о главе государства, который ведет себя подобным образом по отношению к миллионам представителей другой веры в его стране? Прежде всего [Макрону нужны] психические проверки".

В Елисейском дворце слова Эрдогана осудили и приняли решение отозвать в Париж французского посла в Турции.

Эрдоган в ответ призвал население Турции не покупать французские товары. Также он подал в прокуратуру Анкары уголовный иск против французского журнала Charlie Hebdo, на котором 27 октября появилось изображение, вышедшее в печать 28 октября. На карикатуре Эрдоган сидит в нижнем белье, держит в одной руке напиток, а другой задирает платье женщины в хиджабе. "Эрдоган. В частной жизни он очень игривый", – подписан рисунок.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его советник, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявили, что Макрон оскорбляет пророка Мухаммеда.