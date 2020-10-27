Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана

На фоне конфликта, разгоревшегося после убийства французского учителя истории радикальным исламистом-чеченцем, еженедельный сатирический журнал Франции Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана.

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера, который выйдет 28 октября, карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана. Издание обнародовало рисунок в Twitter.

На карикатуре турецкий президент сидит в кресле в нижнем белье, держит в одной руке банку с напитком, а другой задирает платье женщины в хиджабе. "Эрдоган. В частной жизни он очень игривый", – гласит заголовок.

Erdogan : dans le privé, il est très drôle !



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Laïcité : zoom sur le CCIF par @LaureDaussy

Voyage dans la crackosphère parisienne par @AntonioFischet8 et Foolz

Reportage à Lunéville et son théâtre par Juin



* Disponible demain ! pic.twitter.com/jxXqKrvXbK — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 27, 2020

Карикатура на Эрдогана вышла на фоне конфликта, разгоревшегося после убийства французского учителя истории радикальным исламистом-чеченцем.

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Пати убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".

К убийству, по данным французского следствия, причастны исламисты. В обращении, посвященном теме борьбы с сепаратизмом, Макрон говорил об "исламском сепаратизме", заявляя, что политическому исламизму нужно давать отпор в школах.

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории. После убийства профессора правительство Франции планирует выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.

Заявления Макрона об исламе вызвали возмущение президента Турции Реджепа Эрдогана. Он отреагировал на них так: "Что мы можем сказать о главе государства, который ведет себя подобным образом по отношению к миллионам представителей другой веры в его стране? Прежде всего [Макрону нужны] психические проверки".

В Елисейском дворце слова Эрдогана осудили и приняли решение отозвать в Париж французского посла в Турции.

Эрдоган в ответ призвал население Турции не покупать французские товары.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его советник, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявили, что Макрон оскорбляет пророка Мухаммеда.