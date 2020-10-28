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Эрдоган подал иск против Charlie Hebdo, который опубликовал на него карикатуру

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает "отвратительной" карикатуру французского журнала Charlie Hebdo, на которой он изображен задирающим платье женщины в хиджабе.

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Карикатуру на Эрдогана журнал показал 27 октября
Карикатуру на Эрдогана журнал показал 27 октября
Фото: ЕРА (архив)

Президент Турции Реджеп Эрдоган подал в прокуратуру Анкары уголовный иск против французского журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего на него карикатуру. Об этом 28 октября сообщило государственное турецкое агентство Anadolu.

Изображение, которое сатирическое издание показало 27 октября, появилось в журнале, вышедшем в печать 28 октября. На карикатуре Эрдоган сидит в нижнем белье, держит в одной руке напиток, а другой задирает платье женщины в хиджабе. "Эрдоган. В частной жизни он очень игривый", – подписан рисунок.

Публикацию в Charlie Hebdo президент Турции считает "отвратительной так называемой карикатурой".

Адвокат Эрдогана Хусейн Айдын отметил в иске, что карикатура является "оскорбительным контентом" и "уголовной клеветой". Иск направлен против карикатуриста и руководства французского журнала.

Anadolu отмечает, что 28 октября прокуратура Анкары также начала уголовное расследование в отношении руководства Charlie Hebdo за оскорбление президента – в соответствии с законодательством Турции это преступление.

Карикатура на Эрдогана вышла на фоне конфликта, разгоревшегося после убийства французского учителя истории радикальным исламистом-чеченцем.

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самуэля Пати убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "характерным исламистским террористическим актом".

К убийству, по данным французского следствия, причастны исламисты. В обращении, посвященном теме борьбы с сепаратизмом, Макрон говорил об "исламском сепаратизме", заявляя, что политическому исламизму нужно давать отпор в школах.

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории. После убийства профессора правительство Франции планирует выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.

Заявления Макрона об исламе вызвали возмущение Эрдогана. Он отреагировал на них так: "Что мы можем сказать о главе государства, который ведет себя подобным образом по отношению к миллионам представителей другой веры в его стране? Прежде всего [Макрону нужны] психические проверки".

В Елисейском дворце слова Эрдогана осудили и приняли решение отозвать в Париж французского посла в Турции.

Эрдоган в ответ призвал население Турции не покупать французские товары. 

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его советник, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявили, что Макрон оскорбляет пророка Мухаммеда.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, прокуратура, клевета, Charlie Hebdo, Анкара, президент, карикатура, адвокат, журнал
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