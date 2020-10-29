Еще в одном французском городе вооруженный мужчина пытался напасть на прохожих и был убит – СМИ

По данным французской радиостанции Europe 1, мужчину, который угрожал прохожим пистолетом, застрелили полицейские.

Утром 29 октября во французском Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, пытался напасть на прохожих в районе Монфавет, сообщила радиостанция Europe 1.

По данным журналистов, нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и угрожал пистолетом, правоохранители открыли огонь, нападавший скончался на месте от полученных травм. Инцидент произошел примерно в 11.15 по местному времени. Другие детали не сообщаются.

Источники агентства AFP в полиции рассказали, что правоохранители рассматривают разные версии инцидента, но считают, что случившееся не имеет "исламистского характера".

"Toutes les pistes sont envisagées, mais pour l'instant nous n'avons pas de caractère islamiste", ont indiqué plusieurs sources policières. L'enquête a été confiée à la police judiciaire #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) October 29, 2020

Перед этим в другом французском городе – Ницце – неизвестный напал на прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали.

Инциденты произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".