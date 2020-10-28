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Песков прокомментировал заявление Кадырова, который назвал Макрона "вдохновителем терроризма"

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его советник, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявляли, что президент Франции Эммануэль Макрон оскорбляет пророка Мухаммеда. Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти слова, сказал, что главенствующая роль в определении внешней политики РФ отведена президенту, а не главам субъектов федерации. После этого Кадыров добавил, что сделал свое заявление не как политик, а как мусульманин.

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Песков: Главы субъектов РФ не могут заниматься внешней политикой
Песков: Главы субъектов РФ не могут заниматься внешней политикой
Фото: EPA

Руководители субъектов РФ не могут заниматься внешней политикой. Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал президента Франции Эммануэля Макрона "вдохновителем терроризма", пишет "Медуза".

"Нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений", – сказал Песков.

Кадыров и его советник, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявили, что Макрон оскорбляет пророка Мухаммеда. Предметом недовольства Кадырова и его советника стали слова французского президента о том, что школьный учитель Самюэль Пати, которого обезглавил чеченский подросток Абдуллах Анзоров, стал жертвой беспричинного терроризма.

"Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления... Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае ты во сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму. [...] Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране", – заявил Кадыров.

После заявления Пескова 28 октября Кадыров уточнил в Telegram, что сделал свое заявление "как мусульманин, а не как политик".

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Пати убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории. После убийства профессора правительство Франции планирует выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.

21 октября с учителем попрощались в Париже. Макрон, принявший участие в траурной церемонии, сказал, что "Пати убили, потому что исламисты хотят наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат". В память об учителе в ряде французских городов на дома спроецировали карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, отмечает RFI.

Теги: Россия, Франция, Чечня, Рамзан Кадыров, Кремль, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон
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