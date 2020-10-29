Во французском Лионе предотвратили очередное нападение – задержали мужчину с ножом

Французские правоохранители задержали вооруженного ножом человека в Лионе. Таким образом они, вероятно, предотвратили третье за день нападение в стране.

Сегодня во Франции произошло уже два нападения – в Ницце и Авиньоне Фото: ЕРА

Сегодня в центре Лиона (Франция) задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Об этом сообщает местное издание Lyonmag.

В правоохранительных органах изданию сообщили, что мужчина был "полон решимости совершить нападение", однако его удалось задержать.

По предварительной информации, мужчина является гражданином Афганистана. Правоохранители начали расследование.

Мэр Лиона Пьер Оливер в своем Twitter поблагодарил полицию за эффективное вмешательство, "которое позволило избежать новой трагедии".

Un homme vient d’être interpellé par la police nationale à #Perrache armé d’un long couteau.

Merci aux policiers pour leur intervention efficace qui a permis d’éviter un nouveau drame ! #Lyon — Pierre OLIVER (@poliver69) October 29, 2020

Это уже третий инцидент во Франции за сегодняшний день. Утром в Ницце неизвестный напал на прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали.

Позже стало известно, что в другом городе Франции – Авиньоне – мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим, выкрикивая "Аллах акбар". По данным СМИ, его при задержании застрелили полицейские.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".