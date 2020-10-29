Во французском Лионе предотвратили очередное нападение – задержали мужчину с ножом

Сегодня в центре Лиона (Франция) задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Об этом сообщает местное издание Lyonmag.
В правоохранительных органах изданию сообщили, что мужчина был "полон решимости совершить нападение", однако его удалось задержать.
По предварительной информации, мужчина является гражданином Афганистана. Правоохранители начали расследование.
Мэр Лиона Пьер Оливер в своем Twitter поблагодарил полицию за эффективное вмешательство, "которое позволило избежать новой трагедии".
Un homme vient d’être interpellé par la police nationale à #Perrache armé d’un long couteau.— Pierre OLIVER (@poliver69) October 29, 2020
Merci aux policiers pour leur intervention efficace qui a permis d’éviter un nouveau drame ! #Lyon
Это уже третий инцидент во Франции за сегодняшний день. Утром в Ницце неизвестный напал на прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали.
Позже стало известно, что в другом городе Франции – Авиньоне – мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим, выкрикивая "Аллах акбар". По данным СМИ, его при задержании застрелили полицейские.
Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.
После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".
Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".