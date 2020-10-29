Прокуратура Франции исключила теракт в случае с нападением в Авиньоне

Изначально говорилось о том, что вооруженный пистолетом мужчина, который сегодня пытался напасть на прохожих во французском Авиньоне, выкрикивал "Аллах акбар". Он был застрелен полицейскими. В прокуратуре исключили террористический след и сообщили, что погибший лечился у психиатра.

Прокуратура во Франции исключила террористический акт в случае с нападением мужчины на прохожих в Авиньоне. Об этом сообщает издание La Provence со ссылкой на прокурора Филиппа Гемаса.

Изначально говорилось о том, что вооруженный пистолетом мужчина, который пытался напасть на прохожих в районе Монфавет в Авиньоне, выкрикивал "Аллах акбар". Он был застрелен полицейскими.

По словам Гемаса, погибший на самом деле не делал никаких религиозных заявлений и вообще не имел отношения к исламу. Прокурор подчеркнул, что нападавший находился на лечении у психиатра.

Таким образом, расследование этого инцидента было поручено судебной полиции.

Издание Le Monde сообщило, что согласно источникам в полиции, мужчина, который был застрелен в Авиньоне, ранее угрожал торговцу из Северной Африки и говорил ему, что принадлежит к ультраправой группировке Generation Identity (представителей этой группировки называют неофашистами и исламофобами).

Сегодня во Франции произошла серия нападений. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали.

Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Его при задержании застрелили полицейские.

Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".