"Никакая причина не может оправдать убийство человека или насилие". Турция осудила вооруженное нападение в церкви в Ницце

Комментируя нападение и убийство нескольких человек во французской церкви Нотр-Дам, в министерстве иностранных дел Турции высказали мнение, что у организаторов атаки нет религиозных и моральных ценностей.

В результате нападения в церкви в Ницце было убито два человека Фото: ЕРА

Турция осудила вооруженное нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли люди. Об этом говорится в сообщении турецкого министерства иностранных дел.

"Мы решительно осуждаем нападение, совершенное сегодня в церкви Нотр-Дам в Ницце. Мы выражаем соболезнования родственникам погибших в результате нападения, желаем скорейшего выздоровления раненым", – отметили в МИД.

Там высказали мнение, что у тех, кто организует такие жестокие нападения на священное место поклонения, "нет религиозных, гуманитарных и моральных ценностей".

"Никакая причина не может оправдать убийство человека или насилие", – подчеркнули турецкие дипломаты.

"Как страна, которая борется с различными видами терроризма и теряет своих граждан из-за него, мы подчеркиваем, Турция солидарна с французским народом, особенно с жителями Ниццы, в борьбе с терроризмом и насилием", – говорится в заявлении.

Утром 29 октября в Ницце неизвестный напал на прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали.

Позже стало известно, что в другом городе Франции – Авиньоне – мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим, выкрикивая "Аллах акбар". По данным СМИ, его при задержании застрелили полицейские.

Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

Власти Франции заявили о введении самой высокой степени террористической угрозы.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".