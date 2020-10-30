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Судья Слиденко о статье о недостоверном декларировании: Если из нее не убрать два слова, в суде применить статью невозможно

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко высказал мнение, что глава Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков целенаправленно неверно истолковал решение КС об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства.

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Слиденко: Реестры закрывать не надо было. И проверять местных депутатов тоже можно
Слиденко: Реестры закрывать не надо было. И проверять местных депутатов тоже можно
Фото: sud.ua

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу о конституционности ряда положений антикоррупционного законодательства, сегодня на брифинге заявил, что решение суда об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства не угрожает существованию антикоррупционной системы в Украине. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Слиденко, отдельные статьи необходимо было привести в соответствие с Конституцией – именно этого требуют решения Конституционного Суда Украины.

"366-ю статью [о декларировании недостоверной информации] в том виде, в котором она была, нельзя было применять, и это подтверждает практика. За 2019 год были открыты 410 производств по ней, сразу закрыты почти 360, остальные были закрыты по дороге. Потому что состав преступления, определенный в ней, практически невозможно доказать в суде. Если из статьи не убрать два слова – намеренная неподача, то в суде ее применить невозможно", – подчеркнул судья КСУ.

Слиденко также заявил, что глава Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков целенаправленно неверно истолковал решение КС.

"Реестры закрывать не надо было. И проверять местных депутатов тоже можно", – подчеркнул судья.

"Изменения, сделанные Конституционным Судом, "лечатся" изменениями в законодательстве. Это три дня работы, ничего такого. То, что сделал господин Новиков с реестрами, – его выдумки, для того чтобы инспирировать ситуацию. Из решения КСУ это никак не исходит. Если он не понимал, что делать, должен был обратиться в Конституционный Суд для разъяснения", – подчеркнул судья.

Он добавил, что на данный момент антикоррупционная инфраструктура представляет собой скорее "потемкинские деревни".

Аналогичную мысль сегодня высказал председатель КСУ Александр Тупицкий. "НАПК была разогнана ситуация, что теперь все остановилось, они не могут делать проверок, государственные служащие не будут назначаться, все пропало с борьбой, – [это] абсолютно [не так], нет. В этом деле очень большой блок проблемных вопросов о борьбе с коррупцией, которые задавали народные избранники, выделен в отдельное производство. Суд по нему еще решения не принимал", – сказал он на брифинге.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Теги: Александр Новиков, коррупция, Конституционный Суд, КСУ, НАПК, декларирование, Игорь Слиденко, Александр Тупицкий
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