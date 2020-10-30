В решении КСУ судья Слиденко выдал идеи Гамильтона за свои – экс-глава Конституционного Суда

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу о конституционности ряда положений антикоррупционного законодательства, использовал в своем докладе эссе первого министра финансов США Александра Гамильтона. Об этом заявил бывший глава КСУ Станислав Шевчук.

Шевчук: Слиденко выдал идеи Гамильтона за свои, а большинство судей КСУ, проголосовав за это решение, согласились с ними Фото: Stanislav Shevchuk / Facebook

Судьи Конституционного Суда не читали эссе американского экономиста Александра Гамильтона "Федералист", иначе они бы заметили, что судья КСУ Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу о конституционности ряда положений антикоррупционного законодательства, выдал идеи Гамильтона за свои. Об этом 30 октября в Facebook написал бывший глава КСУ Станислав Шевчук.

"Я всегда говорю своим студентам, что с этого произведения надо начинать изучать конституционное право. Это сборник эссе Джона Джея, Джеймса Мэдисона и Александра Гамильтона. Их взгляды на будущий конституционный строй США. А Слиденко добросовестно выполнил свою задачу и выдал идеи Гамильтона за свои, с которыми согласилось большинство судей КСУ, проголосовав за это решение", – отметил Шевчук.

Он обнаружил плагиат в отрывке о том, что судебная власть не имеет влияния ни на законодательную, ни на исполнительную власть и "не может принимать решений, влекущих за собой активные действия".

"Федералист" – сборник из 85 статей в поддержку ратификации конституции США. Статьи выходили с октября 1787 года по август 1788-го в нью-йоркских газетах The Independent Journal и The New York Packet. Авторы статей – первый министр финансов США Гамильтон, четвертый президент США и один из авторов конституции страны Мэдисон, первый председатель Верховного суда США Джей.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.