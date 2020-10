В решении КСУ судья Слиденко выдал идеи Гамильтона за свои – экс-глава Конституционного Суда

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу о конституционности ряда положений антикоррупционного законодательства, использовал в своем докладе эссе первого министра финансов США Александра Гамильтона. Об этом заявил бывший глава КСУ Станислав Шевчук.

Судьи Конституционного Суда не читали эссе американского экономиста Александра Гамильтона "Федералист", иначе они бы заметили, что судья КСУ Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу о конституционности ряда положений антикоррупционного законодательства, выдал идеи Гамильтона за свои. Об этом 30 октября в Facebook написал бывший глава КСУ Станислав Шевчук.

"Я всегда говорю своим студентам, что с этого произведения надо начинать изучать конституционное право. Это сборник эссе Джона Джея, Джеймса Мэдисона и Александра Гамильтона. Их взгляды на будущий конституционный строй США. А Слиденко добросовестно выполнил свою задачу и выдал идеи Гамильтона за свои, с которыми согласилось большинство судей КСУ, проголосовав за это решение", – отметил Шевчук.

Он обнаружил плагиат в отрывке о том, что судебная власть не имеет влияния ни на законодательную, ни на исполнительную власть и "не может принимать решений, влекущих за собой активные действия".

"Федералист" – сборник из 85 статей в поддержку ратификации конституции США. Статьи выходили с октября 1787 года по август 1788-го в нью-йоркских газетах The Independent Journal и The New York Packet. Авторы статей – первый министр финансов США Гамильтон, четвертый президент США и один из авторов конституции страны Мэдисон, первый председатель Верховного суда США Джей.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.