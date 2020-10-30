"Судьи действовали в частных интересах". Зеленский внес в Раду законопроект о смене состава КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский своим законопроектом предлагает признать неправомерным решение Конституционного Суда Украины об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству".

Законопроект обозначен как неотложный.

В пояснительной записке президент напомнил, что 27 октября Конституционный Суд своим решением отменил ряд положений антикоррупционного законодательства и лишил части полномочий Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

Автор отметил, что в Украине действует принцип верховенства права, одной из составляющих которого является запрет на произвол.

В пояснительной записке подчеркивается, что КСУ не привел надлежащее обоснование своего решения; решение существенно вышло за рамки конституционного представления нардепов, а сам суд манипулировал при принятии решения.

"Поэтому существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины", – говорится в документе.

Проект закона предлагает:

признать неправосудным решение КСУ "как принятое в частных интересах судей КСУ, являющееся произвольным и необоснованным, противоречащим принципу верховенства права и отрицающим европейский и евроатлантический выбор украинского народа;

обеспечить непрерывность действия норм Уголовного кодекса Украины, закона Украины "О предотвращении коррупции", независимо от принятия решения КСУ;

прекратить полномочия состава КСУ, который "действовал в частных интересах и вопреки интересам народа, являющегося носителем власти и единственным источником суверенитета;

обеспечить отбор и назначение нового состава суда.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности судопроизводства в КСУ.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.