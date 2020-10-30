"Судьи действовали в частных интересах". Зеленский внес в Раду законопроект о смене состава КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству".
Законопроект обозначен как неотложный.
В пояснительной записке президент напомнил, что 27 октября Конституционный Суд своим решением отменил ряд положений антикоррупционного законодательства и лишил части полномочий Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.
Автор отметил, что в Украине действует принцип верховенства права, одной из составляющих которого является запрет на произвол.
В пояснительной записке подчеркивается, что КСУ не привел надлежащее обоснование своего решения; решение существенно вышло за рамки конституционного представления нардепов, а сам суд манипулировал при принятии решения.
"Поэтому существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины", – говорится в документе.
Проект закона предлагает:
27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.
Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.
Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.
В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности судопроизводства в КСУ.
После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.