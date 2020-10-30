Зеленский в ближайшее время подаст в Раду законопроект о смене состава КСУ – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что подачей законопроекта о смене судей Конституционного Суда Украины он может выйти за рамки закона, но уверен, что на его стороне верховенство права, сказал источник издания ZN.ua.

Зеленский намерен подать проект в ближайшее время и определить его как неотложный Фото: Офіс Президента України / Facebook

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подаст в парламент законопроект, которым попытается сменить судей Конституционного Суда Украины. Об этом ZN.ua сообщило 29 октября со ссылкой на источники в Офисе президента.

Проект закона может быть подан в ближайшие сутки и определен как неотложный. Точного названия еще нет, это может быть проект" О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству" или "О восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства".

Сейчас документ находится в работе у группы юристов во главе с министром Юстиции Денисом Малюськой.

По словам источника, суть проекта закона состоит в смене состава Конституционного Суда. Собеседник издания заявил, что Зеленский понимает, что такими действиями он может выйти за рамки закона, но уверен, что на его стороне верховенство права.

На вопрос ZN.ua, понимает ли президент, что результатом его шага может быть старт процедуры импичмента, источник ответил, что на заседании СНБО это не обсуждалось.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности судопроизводства в КСУ.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.