Судья КСУ Слиденко заявил, что подал заявление об отставке из-за давления Офиса президента

Судья Конституционного Суда Игорь Слиденко рассказал, что в начале октября ему позвонили из Офиса президента и сказали, что он ведет себя неправильно и у него будут проблемы.

Слиденко: Позвонили из ОП и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы Фото: news.rbc.ua

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу о конституционности ряда положений антикоррупционного законодательства, сегодня на брифинге заявил, что подал заявление об отставке. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, он сделал это еще 8 октября из-за давления со стороны Офиса президента – "позвонили из ОП и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы".

"Если государство Украина мне не доверяет в лице представителя президента, то я не имею права быть в этом органе", – сказал он.

Судья подчеркнул, что решение по заявлению об отставке еще не принято.

Комментируя ситуацию с админпротоколом, который составило на него НАПК из-за непредставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями, он признал, что формально нарушил закон, так как физически не мог внести изменения в декларацию вовремя, потому что находился за границей.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, который предлагает признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.