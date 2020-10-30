ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Судья КСУ Слиденко заявил, что подал заявление об отставке из-за давления Офиса президента

Судья Конституционного Суда Игорь Слиденко рассказал, что в начале октября ему позвонили из Офиса президента и сказали, что он ведет себя неправильно и у него будут проблемы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Слиденко: Позвонили из ОП и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы
Слиденко: Позвонили из ОП и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы
Фото: news.rbc.ua

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу о конституционности ряда положений антикоррупционного законодательства, сегодня на брифинге заявил, что подал заявление об отставке. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, он сделал это еще 8 октября из-за давления со стороны Офиса президента – "позвонили из ОП и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы".

"Если государство Украина мне не доверяет в лице представителя президента, то я не имею права быть в этом органе", – сказал он.

Судья подчеркнул, что решение по заявлению об отставке еще не принято.

Комментируя ситуацию с админпротоколом, который составило на него НАПК из-за непредставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями, он признал, что формально нарушил закон, так как физически не мог внести изменения в декларацию вовремя, потому что находился за границей.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, который предлагает признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Теги: Александр Новиков, Конституционный Суд, законодательство, КСУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, декларирование, судья, Игорь Слиденко, суд, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
Навка показала младшую сестру
Навка показала младшую сестру
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
"Трудяга". Тина Кароль села на шпагат
"Трудяга". Тина Кароль села на шпагат
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Меня просто исключили из проекта". Дикусар высказался о "Танцах со звездами"
"Меня просто исключили из проекта". Дикусар высказался о "Танцах со звездами"
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS