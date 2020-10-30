Проект закона о Конституционном Суде, который подал в Раду Зеленский, имеет признаки конституционного переворота – глава КСУ Тупицкий

Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", который 29 октября в Верховной Раде зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский, противоречит ст. 149 Конституции Украины, заявил глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий.

Тупицкий: Законом или постановлением хотят отменить решение Конституционного суда. Почему тогда не указом президента? Фото: ccu.gov.ua

Проект закона №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", который 29 октября в Верховной Раде зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский, имеет признаки конституционного переворота.

Об этом глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил на брифинге 30 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня появляется проект закона, который за ночь склепали, №4288, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю. Это нарушение ст. 149 Конституции Украины. Что должно произойти в Верховной Раде во вторник? Законом или постановлением – не знаю – отменить решение Конституционного Суда. Почему тогда не указом президента? Зачем вовлекать парламент в такое неконституционное дело? Один человек взял на себя ответственность – потому что инициатива же президентская – и отменил решение Конституционного Суда, так проще. Зачем подвязывать коллективную ответственность, за которую никто не отвечает?" – возмутился Тупицкий.

Он отметил, что проект закона предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ и набрать новый.

"Я не удивлюсь, потому что уже такие мысли были у [бывшего президента Грузии, главы украинского Исполнительного комитета реформ Михаила] Саакашвили, чтобы превратить Конституционный Суд в палату Верховного Суда. Это тоже вариант. Но в недоразвитых странах", – заявил глава КСУ.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства. В тот же день законопроект был зарегистрирован в парламенте.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.