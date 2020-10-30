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У здания КСУ прошел митинг, активисты требовали отставки судей, а те продолжили работать в обычном режиме

В акции протеста под зданием Конституционного Суда приняли участие несколько сотен человек, они бросали через забор суда дымовые шашки, шины, презервативы, жгли файеры и принесли "билет в Ростов" для судей.

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Через забор суда бросали файеры
Через забор суда бросали файеры
Фото: suspilne.media

30 октября у здания Конституционного Суда Украины прошел митинг "Отправим судей-предателей в Ростов", участники которого требовали отставки судей КСУ, трансляцию вел "24 канал"

По подсчетам журналистов "Интерфакс-Украина", в акции протеста приняли участие несколько сотен человек. Они бросали через забор суда дымовые шашки, шины, презервативы, жгли файеры и принесли для судей "билет в Ростов".  

Они кричали: "Позор", "Чемодан, вокзал – Ростов"; принесли с собой плакаты с лозунгами "Коррупционный суд Украины", "Fuck corruption", "Тупицкий, Ростов ждет" (Александр Тупицкий – глава КСУ), "Тупицкий! Почем платил Кремлю за украинскую землю", "Полномочия судьи Конституционного Суда прекращаются в случае его смерти", "Are you ah...eli tam?" и другие. 

Общественному спикер КСУ Марьяна Гайовская-Ковбасюк рассказала, что суд все это время продолжал работать в обычном режиме. 

Как сообщает "Бабель", к протестующим выходил заместитель руководителя секретариата КС Валерий Алешин, который анонсировал пресс-конференцию и сказал, что решение КСУ "не отменило необходимости декларирования". Слова Алешина митингующие встретили матом, отмечает издание. 

У здания суда в усиленном режиме дежурили сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и полиция диалога, информирует Нацполиция. 

Акция протеста началась в 9.00 и завершилась к полудню. Митингующие недовольны решением, которое КСУ принял 27 октября: суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной заявлял, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После экстренного заседания СНБО и внеочередного заседания Кабмина НАПК по распоряжению правительства открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, который предлагает признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Теги: протесты, Конституционный Суд, митинг, КСУ, НАПК, Александр Тупицкий, акции протеста
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