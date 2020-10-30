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Под КСУ прошла акция протеста в связи с решениями об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства. Трансляция

Под зданием Конституционного Суда Украины в Киеве утром 30 октября прошла акция протеста в связи с решением КСУ об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства. Трансляцию вел "24 канал". Протестующие, в частности, пришли с плакатами с цитатами из законов о полномочиях судей КСУ. На акции присутствовали глава Центра противодейтствия коррупции Виталий Шабунин, нардеп от "Голосу" Кира Рудык и другие.

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27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом

28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. 

29 октября после экстренного заседания СНБО и внеочередного заседания Кабмина НАПК по распоряжению правительства открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, который предлагает признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Теги: протесты, Конституционный Суд, КСУ, НАПК, декларирование
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