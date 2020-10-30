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"Тупицкий, Ростов ждет". Митингующие забросали КСУ файерами, дымовыми шашками, шинами и презервативами. Фоторепортаж

Сегодня 12.39
30 октября у здания Конституционного суда Украины прошла акция протеста "Отправим судей-предателей в Ростов", вызванная решением КСУ об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства, трансляцию вел "24 канал". Митингующие жгли файеры, бросали через забор суда дымовые шашки, шины, презервативы, кричали "Позор", "Чемодан – вокзал – Ростов". Они принесли с собой плакаты с лозунгами "Коррупционный суд Украины", "Fuck corruption", "Тупицкий, Ростов ждет", "Тупицкий! Почем платил Кремлю за украинскую землю", "Полномочия судьи Конституционного Суда прекращаются в случае его смерти", "Are you ah...eli tam?", "Зеленский 2020 = Янукович 2013?" и другие. В акции приняли участие несколько сотен человек.
Теги: протесты, Конституционный Суд, митинг, КСУ, суд, Александр Тупицкий
 

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