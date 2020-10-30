Рахманин: Если распустить КСУ можно законом, то отменить результаты президентских выборов можно решением ЖЭКа

Глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что решение Конституционного Суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства "не выдерживает критики", как и президентская инициатива о прекращении полномочий судей КСУ решением Верховной Рады.

Рахманин: Чтобы мир не удивлялся решением наших судов, надо было навести порядок в системе Фото: Голос / Facebook

Глава парламентской фракции партии "Голос" Сергей Рахманин в Facebook 30 октября раскритиковал законопроект президента Владимира Зеленского о лишении полномочий судей Конституционного Суда Украины.

Он заявил, что решение Конституционного Суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства "не выдерживает критики", как и президентская инициатива.

"Если можно распустить КС законом, тогда можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа. Восстановить полноценное функционирование антикоррупционного законодательства можно путем принятия соответствующего закона. И в этой ситуации он легко наберет необходимое количество голосов", - написал нардеп.

По его мнению, права и полномочия Конституционного Суда, а также принципы его формирования стоит уточнить, но для этого "нужны консенсус и соблюдение процедур".

"Чтобы мир не удивлялся решением наших судов, надо было навести порядок в системе. В частности, создать нормальные Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Что было обещано, но не сделано. Безнаказанность побеждается неотвратимостью наказания. Силовых органов как навоза, реальных расследований и справдливих приговоров – нет. Бурная деятельность Зеленского вокруг решения КСУ – прекрасный способ отвлечь внимание от итогов выборов и заработать себе баллы. Попытка восстановить право, нарушая право, называется бесправием", – подчеркнул Рахманин.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, который предлагает признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.