Скоропостижно внесенный в Раду Зеленским законопроект лечит вшей гильотиной. Предложенный разгон КСУ – антиконституционный

Украинский блогер, основатель site.ua.
1. Фракция Медведчука вместе с парой людей из группы "За майбутнє" Коломойского просит КСУ уничтожить электронное декларирование.
2. КСУ дожидается итогов выборов, видит, что рейтинг Зеленского превратился в тыкву, и уничтожает.
3. Зеленский, прохлопавший все это ушами, скоропостижно вносит в Раду законопроект, который лечит вшей гильотиной – предлагает антиконституционный разгон КСУ, непризнание его решения и т.д.
4. Ночью на Донбассе под обстрелами впервые за долгое время гибнут двое украинских военных.
Тут можно делать много выводов. Я сделаю один – если не смотреть дальше своего носа, то будешь по нему регулярно получать.
Если люди в Офисе президента неспособны предвидеть и предотвратить кремлевские провокации, а теперь вынуждены с выпученными глазами предлагать черт-те что, может, проще разогнать Офис президента?
Источник: Роман Шрайк / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора