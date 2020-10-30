Скоропостижно внесенный в Раду Зеленским законопроект лечит вшей гильотиной. Предложенный разгон КСУ – антиконституционный

1. Фракция Медведчука вместе с парой людей из группы "За майбутнє" Коломойского просит КСУ уничтожить электронное декларирование.

2. КСУ дожидается итогов выборов, видит, что рейтинг Зеленского превратился в тыкву, и уничтожает.

3. Зеленский, прохлопавший все это ушами, скоропостижно вносит в Раду законопроект, который лечит вшей гильотиной – предлагает антиконституционный разгон КСУ, непризнание его решения и т.д.

4. Ночью на Донбассе под обстрелами впервые за долгое время гибнут двое украинских военных.

Тут можно делать много выводов. Я сделаю один – если не смотреть дальше своего носа, то будешь по нему регулярно получать.

Если люди в Офисе президента неспособны предвидеть и предотвратить кремлевские провокации, а теперь вынуждены с выпученными глазами предлагать черт-те что, может, проще разогнать Офис президента?

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора