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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью 30 октября на Донбассе погибло двое украинских военнослужащих

С начала суток 30 октября боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня два раза, сообщил штаб операции Объединенных сил.

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Украинские военные давали адекватный ответ оккупантам, сообщили в штабе ООС
Украинские военные давали адекватный ответ оккупантам, сообщили в штабе ООС
Фото: EPA

С начала суток 30 октября на Донбассе погибло двое украинских военных. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе отметили, что 29 октября российско-оккупационные войска нарушали режим тишины пять раз, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих. Их госпитализировали.

С начала суток 30 октября боевики нарушили режим прекращения огня два раза.

"В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку от Водяного. К сожалению, вследствие вражеского огня двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", – заявили в штабе.

В пресс-центре подчеркнули, что украинские военные "на огневые провокации противника дали адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска соблюдать режим тишины".

"О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно были поставлены в известность представители ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1486734201523876/

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Украинская сторона регулярно сообщает об единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 2425 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия. 

В Офисе президента называли последнее достижение перемирия "серьезной победой". Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября заявил, что "только слепой не видит, что режим тишины, как бы там ни было, работает". 

Теги: Луганская область, Донецкая область, перемирие, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил
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