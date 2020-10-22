Зеленский: Только слепой не видит, что режим тишины на Донбассе работает

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе на сегодня "уже большая территория безопасна".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским каналам "1+1", "Интер", "Украина" и ICTV, которое вышло 22 октября, подчеркнул, что в зоне операции Объединенных сил на Донбассе соблюдается режим прекращения огня. Трансляция велась на канале "Сегодня" в YouTube.

"Мы считаем, что это наша победа. К сожалению, СМИ этого не видят, но на Западе, честно говоря, и на Донбассе только слепой не видит, что режим тишины, как бы там ни было, работает. На сегодня уже большая территория безопасна", – сказал президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.