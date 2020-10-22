ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов пригород Авдеевки – штаб ООС

21 октября боевики открыли огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединский и дважды стреляли из гранатометов в пригороде Авдеевки Донецкой области.

Потерь среди украинских военных 21 октября нет
Потерь среди украинских военных 21 октября нет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 21 октября, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, боевики открыли огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединский Донецкой области. Еще два нарушения тишины зафиксировали пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время боевики применяли гранатометы различных систем.

Вечером противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Артем Луганской области. Украинские военные открыли огонь в ответ, что заставило противника прекратить обстрел.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Потери боевиков уточняются.

Кроме того, 21 октября в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка (Донецкой области) задокументирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10"» без пересечения линии разграничения. 

С начала текущих суток, 22 октября, боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Новолуганского Донецкой области противник применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема – стрелковое оружие. На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/780843299145052/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: боевики, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Картину с Гордоном на аукционе продали за $3600. За полотно торговались Корбан, Вавриш и Кучер
Картину с Гордоном на аукционе продали за $3600. За полотно торговались Корбан, Вавриш и Кучер
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
Ткач о коронавирусе: Я штук 10 тестов сдавал, пока тьфу-тьфу
Ткач о коронавирусе: Я штук 10 тестов сдавал, пока тьфу-тьфу
Заразившаяся коронавирусом Асмус заявила, что ее контактная дочь не заболела COVID-19
Заразившаяся коронавирусом Асмус заявила, что ее контактная дочь не заболела COVID-19
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери
Глюк'oZа призналась, что летом переболела COVID-19
Глюк'oZа призналась, что летом переболела COVID-19
"За торт можно не переживать". Jerry Heil рассказала, как отпраздновала день рождения
"За торт можно не переживать". Jerry Heil рассказала, как отпраздновала день рождения
"Деспот". Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова высказалась в адрес своего продюсера
"Деспот". Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова высказалась в адрес своего продюсера
Каменских рассказала, как мотивирует себя тренироваться по утрам
Каменских рассказала, как мотивирует себя тренироваться по утрам
Путин присвоил Михалкову звание героя труда
Путин присвоил Михалкову звание героя труда
"Нас не скоро выпустят". Полякова спрогнозировала, сколько еще продлится карантин из-за пандемии коронавируса
"Нас не скоро выпустят". Полякова спрогнозировала, сколько еще продлится карантин из-за пандемии коронавируса
Стоун сделала селфи во время обследования груди
Стоун сделала селфи во время обследования груди
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Похож на сына Регины". Соцсети заметили сходство сына Тодоренко с ее родственником
"Похож на сына Регины". Соцсети заметили сходство сына Тодоренко с ее родственником
Звезда "Большой перемены" Крючкова госпитализирована
Звезда "Большой перемены" Крючкова госпитализирована
Постановщик трюков в фильме "Не время умирать" рассказал, зачем продюсеры поливали мостовую сладкой газировкой
Постановщик трюков в фильме "Не время умирать" рассказал, зачем продюсеры поливали мостовую сладкой газировкой
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
  "Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
"Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS