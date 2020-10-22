Боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов пригород Авдеевки – штаб ООС

21 октября боевики открыли огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединский и дважды стреляли из гранатометов в пригороде Авдеевки Донецкой области.

За прошедшие сутки, 21 октября, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, боевики открыли огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединский Донецкой области. Еще два нарушения тишины зафиксировали пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время боевики применяли гранатометы различных систем.

Вечером противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Артем Луганской области. Украинские военные открыли огонь в ответ, что заставило противника прекратить обстрел.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Потери боевиков уточняются.

Кроме того, 21 октября в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка (Донецкой области) задокументирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10"» без пересечения линии разграничения.

С начала текущих суток, 22 октября, боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Новолуганского Донецкой области противник применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема – стрелковое оружие. На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.