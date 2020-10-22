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Зеленский заявил, что свободная экономическая зона на Донбассе может стать важным моментом в завершении войны

Государство не может "поднять Донбасс" только бюджетными средствами, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя идею создать на Донбассе свободную экономическую зону.

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Зеленский: Если бы был мир и покой, к свободной экономической зоне наши западные партнеры относились бы не очень нормально
Зеленский: Если бы был мир и покой, к свободной экономической зоне наши западные партнеры относились бы не очень нормально
Фото: EPA

Введение свободной экономической зоны на Донбассе сможет помочь восстановить инфраструктуру региона после боевых действий. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью каналам "1+1", ICTV, "Интер" и "Украина", которое вышло 22 октября.  Трансляция велась на канале "Сегодня" в YouTube.

"Когда мы говорим о свободной экономической зоне на Донбассе, мы не говорим только о временно оккупированных территориях. Мы говорим о Донбассе. Потому что внедрить свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто этого не будет делать. Это будет тогда, когда состоится деоккупация, мы будем на границе, это будет полностью наша территория, она и так наша, но когда оттуда будут выведены все войска – демилитаризованная зона", – сказал Зеленский.

По его словам, никто не знает, сколько точно может понадобиться средств на восстановление Донбасса.

"Поэтому есть инструмент. И поверьте мне, если бы был мир и покой, к свободной экономической зоне наши западные партнеры относились бы не очень нормально. Это понятно, потому что ты освобождаешь людей от налогов, это ненормальная экономическая ситуация. Но когда ты хочешь сохранить этих людей, сохранить территории и вернуть туда бизнес, украинских и западных партнеров разных, которые готовы, хотят... Поверьте, я же не просто спрашиваю у наших людей. Я не подготавливаю людей, я не говорил им, что я встретился со многими странами, которые говорят, что это – гениальная идея... Я считаю, что восстановить без свободной экономической зоны мы не сможем", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что разработкой занимаются экономисты и в этом направлении "много чего сделано".

"Что касается внедрения свободной экономической зоны для неоккупированного Донбасса – это более важный момент, я считаю, для завершения войны. Потому что внедрение этой системы для неоккупированного Донбасса... У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут делать все, чтобы Донбасс возрастал, и это будет большое влияние на людей, проживающих на временно оккупированных территориях. Они будут видеть", – сказал Зеленский.

Он добавил, что государство не может "поднять Донбасс" только бюджетными средствами.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов", один из которых: "Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?"

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 17-го по 19 октября, 33,5% украинцев поддерживают создание свободной экономической зоны на Донбассе,  45,3% – не поддерживают.

В Офисе президента считают, что лояльный подход к налогообложению и комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью могут существенно помочь Донбассу.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Владимир Зеленский, война в Украине, ОРДЛО
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