Кулеба: Не вижу сейчас целесообразности менять нормандский формат. Он функционирует

Все положительное в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе было достигнуто во время переговоров в нормандском формате, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Если кого-то формально нет в составе нормандского формата, это не значит, что он не участвует в этом процессе Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нормандский переговорный формат по урегулированию ситуации на Донбассе сейчас нет смысла менять. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 28 октября.

"Если кого-то формально нет в составе нормандского формата, это не значит, что он не участвует в этом процессе в той или иной важной форме. Это касается ЕС и США. Я не вижу сейчас целесообразности менять нормандский формат, так как он функционирует. Трудно. Он никогда не функционировал легко и бодро, но он есть, и в этом кругу нужно договариваться. Но это не значит, что мы не привлекаем других игроков, чтобы способствовать этим договоренностям", – сказал министр.

Он отметил, что у нормандского формата есть определенные достижения.

"Все положительное, что было достигнуто в процессе мирного урегулирования, в том числе прекращение огня, возвращение наших заключенных, возвращения кораблей – все было достигнуто в нормандском формате. Никогда не нужно забывать, что нормандский формат имеет свои достижения", – заявил Кулеба.

По мнению министра, встречи лидеров государств нормандского формата не проводятся из-за того, что Россия не видит возможности урегулирования ситуации исключительно на ее условия и тормозит процесс.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе.

В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.