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ПОЛИТИКА

Ермак рассказал, когда могут пройти переговоры советников глав "Нормандской четверки"

Украина настаивает на скорейшем проведении встречи глав государств "Нормандской четверки", сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Ермак: Или Россия действительно готова к прекращению этой войны, или должна сказать, что она не готова к этому
Ермак: Или Россия действительно готова к прекращению этой войны, или должна сказать, что она не готова к этому
Фото: EPA

Переговоры советников глав государств "Нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе могут пройти на следующей неделе. Об этом во время выступления в британском Королевском институте международных дел Chatham House сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщила пресс-служба ОПУ.

По его словам, Украина настаивает на скорейшем проведении встречи глав государств "Нормандской четверки".

"Такая встреча должна состояться как можно быстрее. В этом нас поддерживают наши партнеры по нормандскому формату – Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ждет весь украинский народ. Поэтому переговоры продолжаются. На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит и уже были какие-то решения", – сказал Ермак.

Он отметил, что Украина выполняет договоренности, которые были достигнуты на саммите 9 декабря 2019 года в Париже, и Россия также должна выполнять их.

"Или Россия действительно готова к прекращению этой войны, или должна сказать, что она не готова к этому", – подчеркнул он.

По словам Ермака с момента парижского саммита были согласованы четыре новые точки разведения сил и средств на линии разграничения, практически согласованы 20 участков для разминирования, достигнута договоренность о доступе представителей Международного комитета Красного Креста в места незаконного содержания лиц на не подконтрольных украинской власти территориях. Последняя договоренность пока не выполнена, сказал он.

"К сожалению, на сегодня уже несколько месяцев взаимного освобождения [удерживаемых лиц] не происходит именно по причине того, что противоположная сторона не согласовывает списки. Постоянно делаются какие-то препятствия для этого. Сейчас они говорят, что им якобы препятствуют в этом постановление Верховной Рады о местных выборах. Но мы постоянно подчеркиваем, что это нонсенс: как такой гуманитарный вопрос, как жизнь и здоровье людей, может зависеть от документа?" – сказал Ермак.

Также он заявил, что на Донбассе более 70 дней соблюдается режим тишины, а количество неприцельных обстрелов сократилось.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе.

В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Теги: Россия, Герман Стерлигов, Германия, Украина, Франция, нормандский формат, война в Украине, операция Объединенных сил, Андрей Ермак
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