Ермак: Наша стратегия заключается не в том, чтобы обвинять россиян во всех наших несчастьях

Украина использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В вопросе достижения мира на Донбассе стратегией команды президента Украины Владимира Зеленского является использование всех возможных площадок для переговоров, а не обвинение России. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе своего выступления в Королевском институте международных дел Chatham House в Великобритании. Видео выступления обнародовал YouTube-канал Офиса президента Украины.

"Наша стратегия заключается не в прославлении военных усилий, не в организации взрослых речей и военных парадов. Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять россиян во всех наших несчастьях, поскольку это, честно говоря, не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой", – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что украинским властям нужно быть осторожными и уравновешенными, чтобы продвигать интересы Украины и снижать напряжение.

"Сегодня ни у одной страны, которая поддерживает Украину, нет никакого сомнения, что с нашей стороны что-то не сделано, что-то не выполнено", – отметил Ермак. По его словам, Россия также должна выполнять достигнутые ранее договоренности.

"Или Россия действительно готова к прекращению этой войны, или должна сказать, что она не готова к этому", – подчеркнул глава Офиса президента.

Он сказал, что именно от России сегодня зависит, когда эта война прекратится. Украина же со своей стороны сделала для этого все возможное.

Ермак напомнил, что Украина настаивает на скорейшем проведении следующей встречи лидеров "Нормандской четверки".

"Такая встреча должна состояться как можно быстрее. В этом нас поддерживают наши партнеры по нормандскому формату – Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ждет весь украинский народ... Поэтому переговоры продолжаются. На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит и уже были какие-то решения", – добавил руководитель Офиса президента Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.