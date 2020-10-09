Ермак заявил, что приоритет Зеленского за полтора года не поменялся

Владимир Зеленский шел в политику, чтобы реформировать Украину, отметил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он перечислил реформы, которые уже провели.

Реформирование Украины остается приоритетом президента Владимира Зеленского. Об этом во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House (Лондон, Великобритания) заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщил 9 октября сайт главы государства.

"Это его приоритет, и он не поменялся за полтора года", – сказал руководитель Офиса президента.

Ермак также перечислил "основные реформы", которые, по его словам, уже реализованы в Украине.

"В частности, речь идет о земельной реформе, принятии банковского закона, реформе рынка газа, принятии закона о концессии, легализации азартных игр, демонополизации производства спирта, проведении приватизации на открытых аукционах, принятии закона о "сплите" – относительно реформирования небанковского финансового сектора, дерегуляции экономики", – рассказали в Офисе президента.

Его глава подчеркнул также, что большое внимание уделяется привлечению иностранных инвесторов.

"Каждый визит президента [за рубеж] включает встречи с большим бизнесом" – объяснил Ермак.

Зеленский стал президентом после выборов 2019 года. В первом туре в марте он набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял пятый президент Украины Петр Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Инаугурация Зеленского состоялась в мае.