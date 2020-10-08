Зеленский призвал британские финансовые круги создать Киев-Сити

Во время посещения Лондонской биржи президент Украины Владимир Зеленский призвал британских финансистов использовать возможности для инвестирования в Украину. В частности, предложено рассмотреть создание финансового центра Киев-Сити по образу лондонского Сити.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал британские финансовые круги активно использовать новые возможности для инвестирования в Украину, в частности в рамках развития рынков капитала, приватизации государственных объектов, построения финансовой инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь 8 октября во время посещения Зеленским старейшей в мире Лондонской фондовой биржи.

"Мы вводим новые финансовые инструменты. Мы голосуем законы, которые введут новую финансовую политику, привлекут инвестиции", – отметил на встрече Зеленский.

В ходе встречи обсуждались перспективы привлечения британских инвесторов к реализации проекта Киев-Сити.

"Мы хотели бы построить Киев-Сити – живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезными", – подчеркнул Зеленский.